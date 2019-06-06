Тюменец, устроивший наркопритон в доме подруги, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-06T12:33:48+03:00

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Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении сразу двух преступлений – склонению к потреблению наркотических средств и систематическому предоставлению помещения для потребления запрещенных веществ.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый с 11 лет периодически принимает наркотики. В 13 лет был поставлен на учет в связи с употреблением летучих растворителей. Мужчина также употреблял героин, а в последнее время перешел на «соль».

- С апреля 2017 года он начал жить в доме у сожительницы на улице Большой Заречной, которую январе 2018 года также склонил к употреблению наркотиков. А позже, в апреле 2019 года, устроил у нее дома настоящий наркопритон, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

За бесплатную дозу мужчина пускал в дом наркоманов, о чем стало известно полиции. Вечером 29 апреля в злачное место нагрянули сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области. Обвиняемый, его сожительница и двое гостей находились в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU