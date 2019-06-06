2019-06-06T11:48:38+03:00
Общество

В Тюмени простятся с первым председателем облдумы Николаем Барышниковым

Прощание состоится завтра, 7 июня, в Патрушева
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Тюменской областной ДумыФото пресс-службы Тюменской областной Думы
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Завтра, 7 июня, в Тюмени простятся с Николаем Барышниковым - первым председателем регионального парламента, депутатом пяти созывов, почётным работником органов государственной власти и местного самоуправления региона.

Прощание с ветераном Тюменской областной думы пройдет в ритуальном зале д. Патрушева с 12 до 13 часов. Николай Павлович умер на 74-м году жизни в результате тяжёлой болезни. Об этом стало известно 4 июня.

Словам соболезнования родным и близким Николая Барышникова уже выразили депутаты Тюменской областной Думы. Как отметил председатель регионального парламента Сергей Корепанов, на любом посту Николай Павлович работал добросовестно и с полной отдачей.

- Под его руководством областная Дума создала фундаментальную базу регионального законодательства, заложила основу межпарламентского сотрудничества. Николай Павлович был патриотом нашего края, проповедовал принципы справедливости и гуманизма, - подчеркнул Сергей Корепанов.

Он добавил что память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах тех, с кем он работал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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