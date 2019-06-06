Автомобилистку, которая сбила пешеходов, у «Галереи Вояж» в Тюмени, лишили прав

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-06T11:32:18+03:00

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Автомобилистке Альвине Хабибуллиной, которая уже была осуждена за наезд на пешеходов у ТЦ «Галерея Вояж» к одному году ограничения свободы и возмещении морального вреда в сумме 755 тысяч рублей, изменили приговор. Прокуратура области добилась того, что ей назначили дополнительное наказание, лишив ее на один год водительских прав.

Напомним, по версии следствия, вечером 2 ноября 2018 года автомобилистка на Hyndai Solaris, спускаясь с моста и поворачивая налево на улицу Герцена у ТЦ «Галерея Вояж», не справилась с управлением и наехала на пешеходов, стоявших у светофора. В итоге у трех женщин 1963, 1969 и 1994 годов рождения были сломаны ноги. Двуе мужчин 1964 и 1990 годов рождения получили легкий вред здоровью, а девушка 1990 года рождения отделалась ссадинами. Как выяснилось, водительский стаж Хабибуллиной составлял два года, но фактически она управляла транспортным средством всего около 1,5 месяцев. Девушка свою вину признала.

Центральный районный суд назначил ей один год ограничения свободы. Ей нельзя выезжать за пределы Тюмени и изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Раз в месяц она должна являться в инспекцию для регистрации. Кроме того, суд взыскал с Альвины в пользу двух потерпевших 755 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на оплату услуг представителя. Однако лишать водительских прав автомобилистку не стали, хотя государственный обвинитель на этом настаивал.

Прокуратура Тюмени внесла апелляционное представление на приговор в связи с несправедливостью назначенного наказания и неправильного применения уголовного закона. Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда удовлетворила апелляцию и изменила приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU