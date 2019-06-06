2019-06-06T11:16:58+03:00
Происшествия

Грабителей в масках, вынесших из тюменского ювелирного магазина драгоценностей на шесть миллионов рублей, ждет суд

Троица разбойников совершила такие же преступления в соседних регионах
Лидия Шумкова
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Грабителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати летГрабителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати летФото: Татьяна Коркина
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Четыре года назад в Тюмени произошло громкое преступление. Грабители в масках вынесли из ювелирного магазина по улице Малыгина драгоценностей на шесть миллионов рублей. Преступников удалось вычислить по «почерку». После Тюмени они совершили еще несколько разбоев в Екатеринбурге и Перми.

Как сообщили в УМВД России по Тюменской области, после того, как аналогичные преступления были совершены в соседних регионах, расследование пошло в тесном взаимодействии с полицией из Екатеринбурга и Перми. В итоге стражи правопорядка установили и задержали в Екатеринбурге двух исполнителей и организатора.

Выяснилось, что лидером организованной группы был югорчанин 1976 года рождения, ранее уже судимый за разбой. В 2015 году он вернулся к своему «промыслу» и выбрал объектом разбоя тюменский ювелирный магазин. Его привлекло отсутствие вооруженной охраны и малочисленный персонал. Мужчина детально изучил режим работы салона, определил, когда там бывает меньше всего посетителей, а также установил, где находятся камеры видеонаблюдения. По версии следствия, его сообщниками стали двое мужчин 1989 и 1993 годов рождения, которые работали на автомойке. Для нападения организатор достал пистолет, маски, сумки и все это лично привез в Тюмень. После удачного разбоя фигуранты уехали в Екатеринбург, где сбыли золотые украшения. Войдя во вкус, они продолжили грабить ювелирные салоны, пока их не задержала полиция.

За разбой в СУ УМВД России по Тюменской области против всех трех фигурантов возбудили уголовное дело и направили его в суд вместе с обвинительным заключением. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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