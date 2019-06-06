2019-06-06T10:45:48+03:00
Звезды

Жители Тюмени увидят сокровища российских музеев, не выезжая из города

Выставка работ выдающихся художников станет подарком горожанам на День России
Лидия Шумкова
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Фото предоставлено управлением массовых коммуникаций по Тюменской областиФото предоставлено управлением массовых коммуникаций по Тюменской области
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В Тюмени в День России, 12 июня, откроется выставка «Сокровища музеев России». Экспозиция, где будет представлены шедевры, никогда ранее не покидавшие родных регионов или вовсе скрытые в хранилищах, начнет работать в 17.00 часов. Разместится она в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

На выставке в Музейном комплексе тюменцы познакомятся с работами известных художников Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Крамского, Алексея Антропова, Сергея Виноградова, Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Ивана Билибина, Аристарха Лентулова, Юрия Пименова, Петра Оссовского, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры. Через их картины можно будет проследить поэтапное развитие отечественного искусства. Коллекция охватывает период с XVIII до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков произведений – от иконы до соцреализма.

«Сокровища музеев России» - передвижная экспозиция, но Тюмень станет первым городом, который примет ее. Затем в течение полугода она будет демонстрироваться еще в восьми городах страны.

В Тюмени экспозиция будет работать с 12 июня по 4 августа 2019 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Выставка создана в рамках Национального проекта «Культура» патриаршим советом по культуре при участии проекта «Россия – Моя история», Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Фонда «Прорыв».

ИСТОЧНИК KP.RU

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