2019-06-06T10:27:53+03:00
Происшествия

В Тобольске 34-летний мужчина напился и изнасиловал пенсионерку

Мужчину уже задержали и заключили под стражу
Лидия Шумкова
Поделиться:
Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Фото с сайта СУ СК РФ по Тюменской областиСледователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Фото с сайта СУ СК РФ по Тюменской области
Изменить размер текста:

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения. Он подозревается в изнасиловании 62-летней женщины.

Как рассказали в СУ СК РФ по Тюменской области, житель Тобольского района 1 июня днем, около 13 часов, в состоянии алкогольного опьянения пришел к пенсионерке и набросился на нее. Физической силы ему было не занимать, так что он легко справился с беззащитной женщиной и изнасиловал ее.

Мужчину в настоящее время задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела еще продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

За изнасилование обвиняемому грозит от трех до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС: на юг Тюменской области надвигается штормовой ветер и гроза
Школьники из поселка Винзили поучаствовали в экоакции проекта «Крепкая семья»
Тюменец, устроивший наркопритон в доме подруги, пойдет под суд
В Тюмени простятся с первым председателем облдумы Николаем Барышниковым
Автомобилистку, которая сбила пешеходов, у «Галереи Вояж» в Тюмени, лишили прав
Грабителей в масках, вынесших из тюменского ювелирного магазина драгоценностей на шесть миллионов рублей, ждет суд
Жители Тюмени увидят сокровища российских музеев, не выезжая из города
Тюменцы не смогут парковаться на улице Орджоникидзе
В Тюмени экс-заместитель начальника регионального УФСИН за превышение полномочий получил условный срок
Новый рентген для маленьких тюменцев появился в детском отделении ОКБ №2
Тюменец едва не убил жену лопатой за требование выйти на работу
Областной фестиваль ГТО выявит самых спортивных среди студентов Тюмени