В Тобольске 34-летний мужчина напился и изнасиловал пенсионерку
В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения. Он подозревается в изнасиловании 62-летней женщины.
Как рассказали в СУ СК РФ по Тюменской области, житель Тобольского района 1 июня днем, около 13 часов, в состоянии алкогольного опьянения пришел к пенсионерке и набросился на нее. Физической силы ему было не занимать, так что он легко справился с беззащитной женщиной и изнасиловал ее.
Мужчину в настоящее время задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела еще продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
За изнасилование обвиняемому грозит от трех до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU