В Тобольске 34-летний мужчина напился и изнасиловал пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-06T10:27:53+03:00

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Фото с сайта СУ СК РФ по Тюменской области

Мужчину уже задержали и заключили под стражу

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В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения. Он подозревается в изнасиловании 62-летней женщины.

Как рассказали в СУ СК РФ по Тюменской области, житель Тобольского района 1 июня днем, около 13 часов, в состоянии алкогольного опьянения пришел к пенсионерке и набросился на нее. Физической силы ему было не занимать, так что он легко справился с беззащитной женщиной и изнасиловал ее.

Мужчину в настоящее время задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела еще продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

За изнасилование обвиняемому грозит от трех до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU