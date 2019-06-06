Тюменцы не смогут парковаться на улице Орджоникидзе

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-06T10:10:18+03:00

В администрации города считают, что так будет безопаснее для пешеходов

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На участке улицы Орджоникидзе в Тюмени с 25 июня ограничат стоянку транспорта. Автомобили тех, кто припаркуется в районе дома №51, заберет эвакуатор.

На улице установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» с указанием зоны действия дорожных знаков.

- Решение принято в целях обеспечения безопасности пешеходов и свободного подъезда транспорта коммунальных служб и хозяйствующих субъектов, - пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Автолюбителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU