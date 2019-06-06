В Тюмени экс-заместитель начальника регионального УФСИН за превышение полномочий получил условный срок

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-06T09:43:22+03:00

Его осудили на два года условно и запретили занимать должности на госслужбе

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В Тюмени за превышение полномочий осужден бывший первый заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области. Приговор вынес Калининский районный суд, признав мужчину виновным в совершении двух преступлений и назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, в течение двух лет ему нельзя занимать должности на государственной службе.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в марте 2017 года подсудимый дал незаконное указание временно исполняющему обязанности начальника лечебного исправительного учреждения №19 заключить с региональным УФСИН два государственных контракта на поставку более 850 тысяч яиц и 50 тонн мяса выращенных осужденными кур. Но для занятия птицеводством в лечебном исправительном учреждении не было ни условий, ни специалистов. Поэтому, чтобы создать видимость исполнения контрактов, осужденный заключил договор с предпринимательницей на поставки цыплят, кур-несушек и комбикорма. Она покупала яйца и мясо кур на птицефабриках и поставляла их в учреждение. Исполнить контракт это все равно не помогло, так что УФСИН недополучило 21,5 тонну мяса кур на общую сумму более 2,3 миллионов рублей.

У экс-заместителя открылось еще одно преступление, когда он ранее занимал должность начальника лечебного исправительного учреждения №19. В это время он несколько раз заставлял двух осужденных ремонтировать системы водоснабжения, облагораживать территорию и ремонтировать свою дачу.

К слову, предпринимательница, поставлявшая яйца и мясо кур, сейчас находится под следствием. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU