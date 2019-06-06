Новый рентген для маленьких тюменцев появился в детском отделении ОКБ №2

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-06T09:06:03+03:00

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В детском приёмном отделении ОКБ №2 завершились пусконаладочные работы по установке нового рентгенодиагностического комплекса. Он позволяет получать четкие снимки при минимальной лучевой нагрузке.

Цифровая установка позволяет вывести снимка как на экран монитора, так и распечатать с помощью встроенного принтера на бумажном носителе или специальной пленке без потери качества. За счет высокой скорости обследования увеличилась пропускная способность пациентов.

- В отличие от прежнего этот аппарат более совершенный и практичный: у него широкий спектр рентгенодиагностики, скорость и качество снимков выше в несколько раз. Само исследование занимает минимальное время, снимки и их описание сразу по внутренней сети направляются доктору, назначившему исследование. Благодаря этому время постановки диагноза значительно сокращается, - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Николай Мельников.

С переходом на цифровые технологии ОКБ №2 включили в систему Единого радиологического информационного сервиса. Она объединяет рабочие места врачей-рентгенологов Тюменской области. Теперь в случае необходимости специалисты клиники могут направить снимок своим коллегам в другое лечебное учреждение или город. Это особенно важно, поскольку в ОКБ №2 лечатся жители всего региона.

Преимущества высокотехнологичного оборудования уже успели оценить не только врачи. Комфортнее стало и юным пациентам травмпункта. Теперь им, чтобы сделать рентген-снимок, не нужно подниматься на второй этаж детского стационара, отметили в пресс-службе «ОКБ №2». В среднем, за сутки врач-рентгенолог принимает до 120 пациентов, тогда как рентген-аппарат рассчитан на 200 диагностических исследований в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU