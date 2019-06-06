Тюменец едва не убил жену лопатой за требование выйти на работу

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-06T10:43:54+03:00

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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством. Звонок на пульт дежурной части отдела полиции № 6 поступил еще 4 июня.

Женщина, проживающая в СНТ «Березняки» пояснила, что ей угрожают убийством. На указанный адрес незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции. Он выяснил, что утром злополучного дня женщина потребовала, чтобы ее супруг немедленно собрался и выехал на работу. Однако мужчина в грубой форме ответил возлюбленной отказом.

- Конфликт продолжился на придомовом участке. Разъяренный тюменец схватил лопату, замахнулся на свою жену, угрожая убийством. Далее супруги стали спорить из-за машины. Мужчина требовал, чтобы жена отдала ему ключи, однако она отказала и спрятала их. Тогда злоумышленник схватил топор, второй раз пригрозившись убить женщину, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Напуганная тюменка позвонила в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка предотвратили возможную беду, задержав 31-летнего подозреваемого. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU