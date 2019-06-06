2019-06-06T08:24:44+03:00
Спорт

Областной фестиваль ГТО выявит самых спортивных среди студентов Тюмени

Участникам соревнований предстоит посоревноваться в 11 видах испытаний
Марина Васильева
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Фото vk.com/gto_tyumenФото vk.com/gto_tyumen
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В эти выходные, с 8 по 9 июня 2019 года в Тюмени пройдет Областной Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В нем примут участие студенты образовательных организаций высшего образования.

Соревнования пройдут в Легкоатлетическом манеже.Торжественный старт будет дан в 14 часов. Участников фестиваля ждет стрельба из пневматической винтовки, бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания и отжимания, поднимание туловища, наклон вперед, прыжок в длину, челночный бег и плавание.

В течение двух дней участникам предстоит посоревноваться в 11 видах испытаний, по результатам которых будут подведены итоги в личном и командном первенствах, сообщили в Центре спортивной подготовки. Церемония награждения победителей и призеров Фестиваля состоится 9 июня в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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