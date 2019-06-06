2019-06-06T07:40:07+03:00
Политика

Тюменские депутаты выразили соболезнования в связи со смертью Николая Барышникова

Ветеран регионального парламента ушел из жизни в результате тяжелой болезни
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Тюменской областной ДумыФото пресс-службы Тюменской областной Думы
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Депутаты Тюменской областной Думы выразили соболезнования в связи со смертью Николая Барышникова. Первый председатель регионального парламента, депутат пяти созывов, Почётный работник органов государственной власти и местного самоуправления региона Николай Павлович умер на 74-м году жизни в результате тяжёлой болезни. Об стало известно 4 июня.

- Его трудовой путь достоин уважения и свидетельствует о его лидерских качествах, целеустремлённости, ответственности. На любом посту он работал добросовестно и с полной отдачей. Под его руководством областная Дума создала фундаментальную базу регионального законодательства, заложила основу межпарламентского сотрудничества, - отметил председатель регионального парламента Сергей Корепанов.

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области Н.П. Барышников был награждён медалью «За освоение и развитие нефтегазового комплекса», орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Николай Павлович был патриотом нашего края, порядочным и отзывчивым человеком, проповедовал принципы справедливости и гуманизма. Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах, - подчеркнул Сергей Корепанов, выразив от себя и от депутатов облдумы соболезнования родным и близким, коллегам и землякам в связи с тяжёлой утратой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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