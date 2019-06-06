2019-06-06T07:01:55+03:00
Общество

Движение по улице Осипенко в Тюмени обещают открыть этим летом

Основные работы дорожники планируют закончить к концу июля
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Ремонт одной из старейших улиц ТюмениОсипенко планируют завершить этим летом. На днях ход выполнения работ в рамках выездного рабочего совещания оцени глава города Руслан Кухарук.

Ремонт улицы Осипенко идет второй год. На данный момент перекрыт второй участок дороги – от улицы Свердлова до улицы Немцова. На всем протяжении, а это более километра, уже сделана ливневая канализация. Прежде в этом районе ее не было.

- Расширена проезжая часть до 3 полос движения по 3,5 метра. Строители делают широкие тротуары, новые парковочные места, благоустраивают прилегающие территории. Будут также установлены новые автобусные комплексы, - рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

Глава города обратил внимание, что все деревья защищены от повреждений деревянными конструкциями, и отметил, что вопрос сохранения зелёных насаждений стоит на особом контроле, как и сроки выполнения ремонта дороги. Ожидается, что основные работы строители закончат к концу июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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