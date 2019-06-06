2019-06-06T06:43:24+03:00
Общество

В Тюмени с каждым годом улучшается качество атмосферного воздуха

Этому способствует комплексное озеленение города
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени наблюдается ежегодное улучшение качества атмосферного воздуха. Если в 2014 году индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) составлял 6, то в 2017 этот показатель снизился до 4. Таковы данные исследование ФГБУ «Тюменский центр по гидрометеорологии».

Главным источники загрязнения атмосферного воздуха по-прежнему остаются легковые и грузовые транспортные средства. Для увеличения пропускной способности автомобильных дорог мэрией города совместно с областным правительством осуществляются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, перераспределению транспортных потоков.

Город стремится использовать более современные и экологичные пассажирские транспортные средства, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. Поддерживают это стремление и сами тюменцы, все чаще использующие для передвижения по городу велосипеды, - отметили в администрации города.

На качество атмосферного воздуха влияет количество зеленых насаждений. В Тюмени реализуется комплексный подход к озеленению: создаются новые и благоустраиваются существующие озелененные территории, проходят ежегодно посадки деревьев, кустарников и цветов.

Так, планом озеленения на 2019 год запланирована посадка 9 354 деревьев и 4 765 кустарников, в том числе с созданием трех озелененных территорий и трех озелененных зон общественных пространств.

Еще один способ снижения техногенной нагрузки на атмосферу - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов. Поэтому при строительстве и реконструкции дорог, а также благоустройстве дворовых территорий в Тюмени устанавливаются современные энергосберегающие LED светильники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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