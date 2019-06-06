2019-06-06T06:24:46+03:00
Общество

Соглашения о создании НОЦ в Тюмени планируется подписать на экономическом форуме в Петербурге

В работе площадке примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Сегодня, 6 июня, в северной столице России начнет работу Петербургский международный экономический форум. В его работе примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ожидается, что на полях форума регион заключит несколько трехсторонних соглашений. Они связаны с созданием совместного с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами научно-образовательного центра. В частности, планируется подписание соглашений между региональным правительством, ТГУ и Санкт-Петербургским политехническим университетом, международным информационным агентством «Россия сегодня» и компанией «Газпром нефть».

Сотрудничество с индустриальным партнером призвано объединить научный потенциал «Газпром нефти» и вузов, исследовательских центров Тюменской области, Югры и Ямала. Соглашение с компанией предусматривает проведение совместных научных исследований и разработок мирового уровня для получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов, применение их на практике, а также подготовку кадров с целью решения крупных научно-технологических задач и развития отраслей науки, в том числе для цифровой трансформации нефтегазовой индустрии.

Стороны планируют содействовать проведению опытных испытаний продуктов, запуску пилотных производств для ускоренного взаимовыгодного трансфера результатов прикладных исследований, а также организовывать совместные образовательные программы магистратуры, аспирантуры, дополнительного образования, отметили в пресс-службе правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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