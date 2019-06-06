Погода в Тюмени 6 июня: северный ветер и дождь

СЕГОДНЯ 05:04 2019-06-06T06:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 июня, на юге Тюменской области будет облачно с прояснением. Возможные дожди, местами сильные дожди и грозы.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северный ветер 7-12 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать до 18 м/с. Температура ночью составит +7+12 градусов, днем +17+22 градусов.

В Тюмени утром ожидается +12,+16 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +17,+18 градусов. Возможен небольшой дождь. К вечеру немного похолодает до +14, +13 градусов, также возможен дождь. В течение дня синоптики прогнозируют северный ветер 4,6-5,6 м/с.

В народном календаре 5 июня почитается память святителя Леонтия Ростовского и чудотворца Романа Угличского. На Леонтия обычно заканчивают посадку огурцов. Наши предки отмечали, что если утром трава пахнет сильнее обычного - к дождю.

ИСТОЧНИК KP.RU