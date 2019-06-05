В Тюмени пенсионерка с психическими заболеваниями разбилась насмерть, выпав из окна

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-05T16:21:48+03:00

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В Тюмени сегодня, 5 июня, из окна квартиры дома по ул. 30 лет Победы, 86 выпала 73-летняя женщина. Как сообщает портал «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу городской полиции, женщина упала с четвёртого этажа и погибла на месте. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, сейчас устанавливается её личность.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 14.53 и бригада была на месте уже через пять минут. Медикам оставалось только констатировать смерть пациента.

Известно, что пенсионерка страдала психическими расстройствами, перед трагедией она находилась дома одна.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что сегодня с 12 этажа в Тобольске упал мужчина. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, труп нашли 4 июня около 8.30 утра под окнами жилого дома в шестом микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU