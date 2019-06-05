2019-06-05T16:12:48+03:00
Происшествия

Тюменец катался по городу с фальшивыми правами

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменец катался по городу с фальшивыми правамиТюменец катался по городу с фальшивыми правамиФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего безработного местного жителя, который подозревается в подделке документов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях на ул. Олимпийской сотрудники полка ДПС ГИБДД остановили для проверки документов молодого человека. Парень предъявил водительское удостоверение на своё имя, однако подлинность прав вызвала у полицейских сомнения. Документ отправили на экспертизу, которая показала, что предъявленное водительское удостоверение – не более чем фальшивка.

Теперь молодому человеку может грозить до 6 месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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