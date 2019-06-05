2019-06-05T15:23:03+03:00
Происшествия

Более сотни детей эвакуировано из детского сада из-за замыкания электропроводки

К счастью, проблему решили ещё до приезда огнеборцев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Более сотни детей эвакуировано из детского сада из-за замыкания электропроводкиБолее сотни детей эвакуировано из детского сада из-за замыкания электропроводкиФото: Татьяна Коркина
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В связи с замыканием электроповодки без последующего горения сегодня днём, 5 июня, из пятого корпуса детского сада №112 на ул. Волгорадской эвакуировали 106 детей и семь сотрудников образовательного учреждения. Всех их разместили в соседний корпус №4.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о коротком возгорании было поступило в 14.21 местного времени. К счастью, проблема была ликвидирована ещё до приезда огнеборцев.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что экстренная эвакуация малышей проводилась 22 апреля, в тюменском детскому саду №123. Из здания по улице Ватутина было выведено 318 детей и взрослых. Причиной переполоха стало короткое замыкание в электрощитовой.

Как оказалось, запах дыма пошел от электрощитовой и руководство сада сразу вызвало пожарных. Детей сразу вывели из здания, чтобы не рисковать их здоровьем и жизнями. Специалисты выяснили, что произошло короткое замыкание, после которого горения не началось. Происшествие не представляет опасности и сад продолжил работу в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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