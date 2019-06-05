В Тюмени прошёл круглый стол, посвященный сотрудничеству стоматологов и остеопатов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-05T14:50:43+03:00

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В последнее время большое внимание уделяется междисциплинарному подходу в стоматологии, который позволяет существенно повысить эффективность проводимого лечения. Речь идет не только о взаимодействии специалистов стоматологического профиля.

В Тюмени в мае состоялся круглый стол, посвященный сотрудничеству стоматологов и остеопатов. В нем приняли участие врачи стоматологии «Доктор Альбус» Алена Кирьянова, Катерина Тягунова и Ольга Фролкина. Модераторами дискуссии выступили стоматолог Алексей Лебедев и доктора Клиники семейной остеопатии (АНО «Тюменский институт мануальной медицины») Андрей Бегали, Сергей Поздеев, Мухаммед Назыров.

Основные причины, по которым стоматолог может рекомендовать своему пациенту обратиться к врачу-остеопату, – это жалобы на головные боли после стоматологических манипуляций, осложнения после удаления зубов, ярко выраженная асимметрия лица, боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поводом для консультации остеопата является также подготовка к установке имплантатов и брекет-систем.

Специалисты отмечают прямую связь между зубочелюстной системой и состоянием здоровья человека в целом. Любой дисбаланс может привести к различным патологиям, в том числе нарушениям функции позвоночника и развитию различных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Например, неправильный прикус может быть причиной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, нарушения осанки, спазма мышц шеи и плечевого пояса, дискомфорта и боли. Задача стоматолога в данном случае – восстановить прикус и целостность зубных рядов. А задача остеопата – помочь организму быстро и без потерь адаптироваться к изменениям.

- Индивидуальный, целостный подход к восстановлению здоровья человека и уникальная система диагностики не только позволяют врачам-остеопатам эффективно готовить пациентов к стоматологическим и ортодонтическим процедурам, но и способствуют быстрому восстановлению после лечения, – поясняет врач-остеопат, мануальный терапевт Сергей Поздеев.

- Совместная работа специалистов необходима, ведь организм – это единое целое. Чтобы получить полную картину состояния здоровья пациента, предотвратить возможные осложнения после стоматологического лечения, нужно использовать все доступные способы диагностики и профилактики. Взаимодействие с остеопатами позволяет повысить эффективность работы стоматологов в рамках раздела гнатологии, – подчеркивает главный врач стоматологии «Доктор Альбус» Ольга Фролкина.

ИСТОЧНИК KP.RU