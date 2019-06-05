Депутаты Тюменской областной думы с рабочим визитом посетили Ялуторовск

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-05T14:06:55+03:00

Он состоял из нескольких частей - знакомством с культурным наследием и встречей с предпринимателями

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Рабочий визит состоял из нескольких частей: знакомство с культурным наследием и промышленностью города, встреча с предпринимателями. Также депутаты, совместно с ветеранами и юнармейцами, возложили цветы к мемориалу в парке Победы.

В этот же день народные избранники встретились с инициативной молодёжью Ялуторовска. В ходе встречи молодому поколению было предложено подумать над решением двух проблем маленьких городов: "У молодёжи нет возможности получить высшее образование в своём городе" и "Молодёжи негде работать, либо её сильно не устраивает заработная плата".

В качестве решения первой проблемы инициативная молодежь предложила открыть в Ялуторовске филиалы Тюменских ВУЗов, что не только поможет городу сохранить молодых специалистов, но и привлечь кадры из близлежащих городов и поселков. Что касается второй проблемы, то активисты предложили несколько вариантов её решения, в том числе создание крупного производства на территории города и развитие местного туризма.

- Ребята приятно порадовали своей искренней любовью к родному городу. У них огромный потенциал, множество интересных идей. Мы, как эксперты, предложили участниками поразмышлять над вариантами развития туристического потенциала их города и района. Уверена, что уже в скором времени мы услышим о новых проектах!, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы.

Наставники, которыми выступили председатель комитета по молодёжной политике Администрации города Ялуторовска Лариса Юрьевна Жукова и директор Молодёжного центра Лариса Фоминых, также посоветовали молодёжи ответственно подходить к производственной практике и стажировкам, которые дают необходимый для трудоустройства опыт - современный работодатель редко соглашается принять выпускника вуза без опыта работы! Сами депутаты поддержали этот подход, вспомнив и собственный путь по карьерной лестнице.

ИСТОЧНИК KP.RU