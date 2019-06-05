В Тюменской области 14-летний мальчик заразился клещевым энцефалитом

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-05T12:18:56+03:00

Это первый случай в 2019 году

Изменить размер текста: A A

У 14-летнего жителя Армизонского района Тюменской области подтвердился диагноз заболевания клещевым энцефалитом. Как сообщили в пресс-службе ишимской Областной клинической больницы №4, сейчас мальчик проходит лечение в инфекционном отделении медицинского учреждения.

Всего за неделю с 27 мая по 2 июня в больницу из-за присасывания клещей обратились 149 человек, 33 из которых – дети. Большинство из пострадавших от укусов – сельские жители. Отмечается, что только два человека были привиты от клещевого энцефалита, остальным был введён иммуноглобулин. Всего же с начала сезона жертвами клещей стали 725 человек, из которых 172 ребёнка.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области также отметили, что за это время было зафиксировано 5 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Напомним, что снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU