СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-05T12:05:21+03:00

В Ялуторовске бдительная бабуля не дала мошенникам себя обдурить Фото: Татьяна Коркина

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В Ялуторовске возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу, совершённую с банковского счёта (в отношении электронных денежных средств).

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка с заявлением о том, что у неё пытались похитить деньги. По словам заявительницы, на её сотовый телефон поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей службы безопасности одного из банков.

Звонок поступил со стационарного телефона с московским номером. Девушка рассказала бабушке, что предотвращения кражи денег со счёта женщины, нужно сообщить «представителям банка» все данные банковской карты. Однако бдительная бабуля отказалась сообщать личные данные, т.к. была наслышана о способах обмана таким образом.

Сейчас мошенникам может грозить до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU