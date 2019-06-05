В Ялуторовске бдительная бабуля не дала мошенникам себя обдурить
В Ялуторовске возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу, совершённую с банковского счёта (в отношении электронных денежных средств).
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию обратилась 70-летняя пенсионерка с заявлением о том, что у неё пытались похитить деньги. По словам заявительницы, на её сотовый телефон поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей службы безопасности одного из банков.
Звонок поступил со стационарного телефона с московским номером. Девушка рассказала бабушке, что предотвращения кражи денег со счёта женщины, нужно сообщить «представителям банка» все данные банковской карты. Однако бдительная бабуля отказалась сообщать личные данные, т.к. была наслышана о способах обмана таким образом.
Сейчас мошенникам может грозить до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU