СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-05T10:56:56+03:00

В Тюмени за пять месяцев 2019 года родилось более 5 тысяч детей Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени за период январь – май 2019 года родилось 5007 детей, узами брака соединили себя 1748 пар. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на комитет загс администрации Тюмени. В мае в Тюмени родилось 1023 ребёнка, свой брак зарегистрировали 288 молодожёнов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в мае возле перинатального центра прошли необычные роды. Представители учреждения в социальных сетях рассказали, что малыш появился на свет прямо на газоне возле медицинского учреждения.

Около 21 часа женщина почувствовала схватки. Вместе с подругой, которую она дождалась, они поехали в перинатальный центр на автомобиле, однако не доехали до приёмного отделения всего десять метров. Девушки выпрыгнули на свежий зелёный газон, где сын одной из них и родился.

ИСТОЧНИК KP.RU