2019-06-05T10:47:10+03:00
Происшествия

В Тюмени осудят мужчину, который похищал деньги у интернет-знакомых

Общий ущерб составил 10 тысяч рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени осудят мужчину, который похищал деньги у интернет-знакомыхВ Тюмени осудят мужчину, который похищал деньги у интернет-знакомыхФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего ранее не судимого местного жителя, который обвиняется в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, летом прошлого года в полицию поступило несколько заявлений от граждан, пострадавших от действий мошенника. Все они знакомились в Интернете со злоумышленником, затем между ними завязывалось общение. Спустя какое-то время с банковских счетов пропадали деньги, однако в смартфонах заявители находили информацию о том, что сами же переводили деньги.

Установлено, что злоумышленник использовал специальную программу, которая позволяла удалённо работать с мобильными устройствами. Заявители вспомнили, что сами устанавливали программу, тем самым позволяли мошеннику получать доступ к счетам, привязанным к телефону и аккаунтам в соцсетях. В одном из случаев ради развлечения злоумышленник включал видеокамеру на смартфоне и наблюдал за тем, что происходит у него дома.

Следователи выяснили, что фигурант подробно продумал противоправную схему. Но не учёл несколько технических моментов, поэтому не мог переводить со счёта жертвы не более 1,5 тысяч рублей в сутки. Заметив неладное, потерпевшие связывались с банком. Общий ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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