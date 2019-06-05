Х Кубок Западно-Сибирской Правовой Палаты по судебным поединкам завоевал Эмиль Байрамов

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-05T09:50:33+03:00

У него есть свои «секреты» и методы ведения судебных дел

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В «Президент отеле» состоялся Х Открытый турнир на кубок Западно-Сибирской Правовой Палаты по судебным поединкам в рамках юбилейной Юридической недели в Тюмени – 2019. Организатором мероприятия выступил Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата» совместно с Тюменским деловым Клубом. Это уникальное зрелищное и очень полезное мероприятие для представителей юридической профессии и бизнеса. Судебные поединки – вид соревнования между юристами, построенный на основе технологий правовой борьбы.

Цель – совершенствование мастерства ведения правовой борьбы в рамках судебного разбирательства, повышение уровня профессиональной подготовки.

В зале собрались сильные игроки, профессиональные судьи и зрители, представляющие профессиональных юристов и адвокатов, студенты и предприниматели. 24 мая в финале поединков достойно выступили 8 участников. У каждого юриста свои «секреты» и методы ведения судебных дел.

НП «Тюменский деловой Клуб».

В состав Судебной коллегии вошли Председательствующие судьи. Они оценивали профессиональные качества участников: Антипина Ольга Ивановна - судья Арбитражного суда Западно-Сибирского округа в отставке; Цыганова Елена Михайловна - судья Арбитражного суда Западно-Сибирского округа в отставке. В состав жюри также вошли: представители бизнеса различных сфер, инхаус юристы, руководители общественных предпринимательских объединений; руководители юридических компаний Тюмени, адвокаты, арбитражные управляющие – члены Западно-Сибирской Правовой Палаты.

В этом году победителем турнира и обладателем кубка ЗСПП стал Эмиль Байрамов, ООО ЮФ «Центр правовых услуг». Второе место заняла Диана Арсаева, ООО «Аспект-М». Третье место занял Михаил Путра, ООО ЮФ «Центр правовых услуг».

Организаторы турнира благодарят «Деловых партнеров» за предоставленные подарки. За 1, 2 и 3 места участникам вручили: подарочные сертификаты на обучение любого модуля или курса обучения на выбор владельца в Русскую Школу Управления, пригласительные в Тюменский Большой Драматический Театр, подарочные сертификаты в Семейную стоматологию Dr. Albus и билеты в кинотеатр Атмос Синема. Качественную и полезную воду на все мероприятия Юрнедели предоставила производственная компания «Акватель».

НП «Тюменский деловой Клуб».

Справка "КП"

Технология «судебный поединок» была разработана в 2010 году одним из членов Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата» (ЗСПП), кандидатом юридических наук, арбитражным управляющим Василием Горовенко. Проведено уже 9 турниров по судебным поединкам только в рамках самой Палаты. В 2015 году технология «судебный поединок» была впервые представлена на Юридической неделе в Новосибирске, в рамках 2-х дней соревновались, как студенты юридических вузов, так и действующие юристы-практики Новосибирска. В 2016 году технология «судебный поединок» официально включена в процедуру общественно-профессиональной аттестации студентов и выпускников ИГИП ТюмГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU