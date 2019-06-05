Международная благотворительность тюменских юристов в рамках забега «Legal Run»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-05T09:44:13+03:00

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Международный Благотворительный Забег Юристов «Legal Run» с 2014 года объединяет представителей профессионального сообщества юристов всего мира (а также всей неравнодушной общественности, представителей органов законодательной и исполнительной власти, следственных и надзорных органов) в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» и нескольких региональных фондов. В 2019 году Legal Run отмечает 5-тилетний юбилей. За эти годы в проекте приняли участие 50 городов, 15 стран, 10 000 бегунов.

Официальные забеги проходят в течение 3 недель в 10 российских городах в период с 18 мая по 8 июня. 18 мая забеги состоялись в Санкт-Петербурге и Казани, 25 мая эстафету марафона подхватили в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Тюмени, 26 мая – в Самаре, 31 мая - в Ростове-на-Дону и 8 июня завершающей гонкой станет Legal Run в Благовещенске и в Москве. Ожидаемое общее количество участников, составит не менее 5000 человек.

Фото: НП Тюменский деловой клуб

Помимо забегов в перечисленных городах в эти же дни по всему миру пройдет акция Global Legal Run – глобальные флэшмобы юристов в поддержку проекта Legal Run. В 2018 году в акции участвовало более 1000 человек в 25 городах мира.

Проект Legal Run фандрайзиноговый – сбор взносов проходит во время онлайн регистрации на забег, при этом деньги напрямую попадают на счет давних партнеров проекта - благотворительного фонда «Подари жизнь» и других региональных фондов. С 2014 по 2018 год в рамках проекта удалось собрать уже около 12 млн. рублей, на эти средства 36 тяжело больных детей из разных регионов России и зарубежных стран получили необходимое лечение.

Фото: НП Тюменский деловой клуб

Международный Благотворительный Забег Юристов «Legal Run» состоялся в экопарке «Затюменский» 25 мая. В Тюмени забег проводился в 3-й раз, общий сбор за эти годы составил больше 350 000 рублей. Это взносы непосредственных участников Забега и людей участвующих в акции «Не бегу, но помогу». Инициативу проведения Забега в Тюмени проявили Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата» совместно с Тюменским деловым Клубом при поддержке Администрации г. Тюмени, Департамента по спорту и молодежной политике г. Тюмени, Департамента культуры г. Тюмени. С 2016 года мероприятие включено в официальную программу эксклюзивного проекта – «Юридическая неделя в Тюмени», которой в этом году исполнилось 10 лет!

Фото: НП Тюменский деловой клуб

- Я считаю организацию подобного рода социально-благотворительных мероприятий очень важной составляющей как в деятельности предпринимательского сообщества, так и в поддержке органов исполнительной и законодательной власти региона. Радует, что участие в забеге принимают и мои коллеги – депутаты, и руководство города и представители областных департаментов, и целая команда от прокуратуры. Участие представителей общественных объединений, бизнеса, любителей спорта и здорового образа жизни, и просто неравнодушной общественности создает огромный синергетический эффект в добром деле помощи тяжелобольным детям, – рассказала на открытии Забега Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы.

В 2018 году проект Legal Run и вся его дружная команда получили премию легендарного журнала GQ в номинации «В здоровом деле».

Фото: НП Тюменский деловой клуб

Справка «КП»

Общие цифры Забега

12 млн рублей собрано в рамках Legal Run в 2014 - 2018 г.г. 36 тяжело больных детей из разных регионов России и зарубежных стран получили необходимое лечение в 2014 - 2018 г.г. 15 стран приняли участие в забегах в 2014 - 2018 гг. 10 000 юристов пробежали по всему миру в 2014 - 2018 гг. 50 городов приняли участие в забегах в 2017 г. 500 человек было задействовано в организации забегов в 2017 г. 150 корпоративных команд бежали в 2017 г. 100 юридических фирм поддержали проект в разных городах организованных забегов в 2017 г. 500 волонтеров было задействовано в организации забегов в 2017 г. 46 человек - самая многочисленная корпоративная команда в 2017 г.

ИСТОЧНИК KP.RU