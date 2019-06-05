2019-06-05T11:00:36+03:00
Общество

Александр Моор поздравил тюменцев со Всероссийским днём охраны окружающей среды

Этот день ежегодно отмечается во всём мире 5 июня
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор поздравил тюменцев с Всероссийским днём охраны окружающей средыАлександр Моор поздравил тюменцев с Всероссийским днём охраны окружающей средыФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём эколога и Всемирным днем охраны окружающей среды. В своём поздравлении глава региона отметил, что качество жизни, здоровье и безопасность людей неразрывно связаны с экологическим благополучием.

- Задача сохранения природы и рационального использования ее богатств в числе приоритетов органов государственной власти, руководителей предприятий и каждого человека. Решить эти важные вопросы можно только сообща, - отметил Александр Моор.

Губернатор поблагодарил работников природоохранной сферы и жителей Тюменской области за неоценимый вклад в сохранение и охрану окружающей среды и пожелал всем здоровья, счастья и успешной реализации всех планов.

Напомним, тюменцы каждый год участвуют в различных экологических акциях, субботниках и лесовосстановлении. Только в 2019 году благодаря участникам Всероссийского дня посадки леса в Тюменском районе было высажено 37 тысяч сеянцев сибирской сосны. Кроме того, в регионе вокруг Тюмени был создан самый большой в УФО лесопарковый зелёный пояс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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