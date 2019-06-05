В Заводоуковском районе при пожаре найден труп 71-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-05T08:46:24+03:00

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В Заводоуковском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 71-летней женщины без видимых признаков криминальной смерти. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, труп женщины найден 4 июня около 11 часов утра после тушения пожара частного жилого дома.

В настоящее время устанавливается причина возгорания, одна из версий – неосторожное обращение с электроприбором. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев пожара. Чтобы установить все причины трагедии, назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе судебно-медицинской и пожарно-технической.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU