СЕГОДНЯ 08:30 2019-06-05T08:30:08+03:00

В Тюмени ищут осуждённого с татуировкой «Лей больше», который сбежал из колонии-поселения

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В Тюмени разыскивают осуждённого за кражу Юрия Олькова, который 2 июня сбежал из тюменской колонии-поселения №2. Ориентировка на розыск мужчины появилась в Интернете, информация подтверждена пресс-службой городской полиции.

Приметы Юрия Олькова: рост 165 см, телосложение – коренастое, лицо овальное, европейского типа, на голове имеется залысина, серые глаза, сросшиеся мочки ушей. Одет мужчина был в синюю футболку, тёмные штаны с белыми вставками и в чёрные кроссовки.

Особые приметы: на кисти правой руки у основания указательного пальца татуировка в виде надписи «Лей больше», на предплечье правой руки – татуировка «Факел, обвитый колючей проволокой», на плече – татуировка в виде крыла орла и короны (рисунок не закончен).

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Олькова, просьба незамедлительно позвонить в полицию по телефону 102 или по телефону дежурной части УФСИН (58-15-71), отдел розыска (58-19-22).

ИСТОЧНИК KP.RU