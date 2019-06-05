2019-06-05T08:03:32+03:00
Общество

В Тюмени пройдёт ярмарка вакансий предприятий сферы обслуживания

Мероприятие пройдёт 20 июня
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени пройдёт ярмарка вакансий предприятий сферы обслуживанияВ Тюмени пройдёт ярмарка вакансий предприятий сферы обслуживанияФото: Татьяна Коркина
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Ярмарка вакансий предприятий сферы обслуживания состоится 20 июня с 10 до 12 часов в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204-в, корп. 3). Как сообщили в пресс-службе тюменской администрации со ссылкой на Центр занятости населения, набирать персонал будут более 10 работодателей.

Соискатели смогут лично обсудить с работодателями условия трудоустройства, оставить своё резюме и прийти к предварительной договорённости о трудоустройстве.

Вход свободный, принять участие в мероприятии могут все желающие. Телефон горячей линии: 8 (3452) 27-36-05. Работодатели, которые планируют принять участие в мероприятии, могут оставить свою заявку по тел. 8 (3452) 27-33-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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