2019-06-05T07:33:25+03:00
Происшествия

Житель Тюменской области чуть не убил собутыльника, набросив на него бельевую верёвку

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Житель Тюменской области чуть не убил собутыльника, набросив на него бельевую верёвкуЖитель Тюменской области чуть не убил собутыльника, набросив на него бельевую верёвкуФото: pixabay.com
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В Нижнетавдинском районе Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который подозревается в угрозе убийством.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию 43-летний нижнетавдинец, который поведал о том, что ему угрожают убийством. Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный выяснил подробности случившегося. Оказалось, что три приятеля распивали спиртные напитки. Потерпевший и подозреваемый находились во дворе дома, когда между ними возник словесный конфликт, переросший в перепалку. Злоумышленник сорвал бельевую верёвку, набросился на оппонента и стал его душить, высказывая угрозы убийством.

Драчунов разнял третий приятель, а испугавшийся за свою жизнь потерпевший незамедлительно обратился в полицию. Теперь подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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