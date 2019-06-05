В районе Магистральной в Тюмени появилась «клубничная» остановка

СЕГОДНЯ 07:04 2019-06-05T07:04:12+03:00

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В Тюмени появилась новая остановка «Улица Клубничная», которая расположилась на ул. Магистральной в районе ул. Клубничной, 19 при движении в сторону ул. Пограничников.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МКУ «Тюменьгортранс», решение принято в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным распоряжением администрации города от 10.05.2016 № 177-рк.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень сообщала, что с 9 июня с связи с проведением капитального ремонта будет прекращено движение транспортных средств по улице Одесской. Для проезда транспортных средств закроют отрезок от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU