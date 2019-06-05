В Тюменской области мужчина жестоко отпинал бывшую супругу

СЕГОДНЯ 05:44 2019-06-05T05:44:51+03:00

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В Уватском районе возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, к участковому уполномоченному полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что её избил 38-летний бывший супруг.

Полицейский, прибывший по адресу проживания женщины, установил, что ранее потерпевшая попросила бывшего мужа присмотреть за ребёнком и отправилась по делам. Спустя какое-то время она вернулась домой, и экс-супруг устроил ей сцену ревности. Между бывшими супругами завязалась словесная перепалка, во время которой мужчина толкнул женщину на пол и избил её по голове и животу ногами.

Медицинская комиссия зафиксировала у женщины перелом ребра и многочисленные ушибы, тяжесть вреда здоровью – средняя. Теперь супругу грозит до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU