СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-05T04:19:24+03:00

Погода в Тюмени 5 июня: в день посадки огурцов в городе ожидается ливень и гроза Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени сегодня, 5 июня, ожидается облачность, дождь, местами сильный дождь, гроза. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-восточного 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12…C, днем +14…+19…C, местами до +24…С.

По народному календарю 5 июня – День Левона Огуречника, Левона Конопляника, в честь епископа Ростовского и Суздальского Святого Леонтия. В этот день принято сажать огурцы. На Руси считали: если появились оводы – значит, будет хороший урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU