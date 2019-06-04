2019-06-04T16:53:48+03:00
Экономика

Свыше 10 млн рублей потратят на замену водопроводных сетей одного из тюменских сел

Работы профинансируют из регионального и муниципального бюджетов
Марина Васильева
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Более 10 миллионов рублей направят из бюджетов Тюменской области и Уватского района на замену ветхих водопроводных сетей и обеспечение жителей села Тугалово питьевой водой. Об этом заявил губернатор Александр Моор, общаясь с жителями региона в рамках личного приема.

На сегодняшний день в селе Тугалово проживают более двухсот человек. В скором времени здесь планируется монтаж станции с подачей очищенной воды в водопроводные сети. Подрядчиком уже ведется комплектация оборудования, работы планируют завершить к началу июля текущего года.

Кроме того, в этом году администрацией Уватского района запланировано установить блочные водоочистные станции в населенных пунктах: Яр, Софьянка, Сергеевка, Ищик и селах Тугалово и Уки, сообщили в пресс-службе правительства области.

Похожий вопрос волнует и жителей Ялуторовска района. Тему строительства сетевого водоочистного сооружения в селе Зиново подняла воспитатель местного детского сада «Колосок». Отвечая на вопрос, Александр Моор подчеркнул, что он находится на контроле региональной и муниципальной власти.

- В 2019 году в селе произведут монтаж блочно-модульного здания с установкой очистных сооружений на скважину, из которой затем будет осуществляться подача очищенной питьевой воды в водопроводную сеть. В бюджете Ялуторовского района на эти цели предусмотрены денежные средства более четырех миллионов рублей, - пояснил Александр Моор.

Глава региона поручил обеспечить выполнение необходимых мероприятий и монтажных работ, чтобы до 30 сентября 2019 года в селе Зиново были установлены сетевые водоочистные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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