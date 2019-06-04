2019-06-04T16:40:02+03:00
Общество

В Тюмени простятся с известным общественником Александром Шемякиным

Прощание состоится 6 июня с 12 по 14 часов
Марина Васильева
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Фото с официальной страницы Александра Шемякина в ФейсбукеФото с официальной страницы Александра Шемякина в Фейсбуке
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6 июня в Тюмени простятся с известным общественником, членом регионального штаба Народного фронта Александром Шемякиным. Церемония прощания пройдет с 12.00 до 14.00 в ритуальном зале по адресу: улица Одесская, 32.

Как сообщили знакомые Александра, похоронен он будет на родине, в городе Урае Ханты-Мансийского автономного округа. Там проживают его родители. Тем, кто, хочет оказать материальную помощь родителям Александра, могут это сделать перечислением на номер телефона 79088967978 (Шемякин Евгений Юрьевич), к которому привязана банковская карта.

Напомним, известный тюменский общественник Александр Шемякин был найден мертвым в своей квартире. Об этом стало известно накануне, 3 июня. Тревогу забили коллеги и знакомые Александра еще в выходные, не дозвонившись до него 30 мая.

Сразу после подачи заявления в полицию, оперативники отправились в дом, где проживал Александр. При вскрытии квартиры общественник был найден у себя дома. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца. На руке остался тонометр.

Редакция «Комсомольской правды-Тюмень» выражает соболезнования родным и близким Александра Шемякина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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