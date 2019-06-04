Тюменская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-04T15:36:32+03:00

Изменить размер текста: A A

С 6 по 8 июня в северной столице России пройдет одно из важных деловых мероприятий – Петербургский международный экономический форум. Традиционно на его площадке соберутся представители всех регионов России, зарубежные эксперты, крупные представители бизнеса.

Тюменская область также традиционно не оставляет это важное экономическое событие без внимания. В этом году делегация от региона, возглавляемая губернатором Александром Мором, вновь примет участие в работе форума.

В состав группы от Тюменской области войдут руководители профильных департаментов и ведомств, а также специалисты Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области».

Помимо этого, в форуме примут участие представители Тюменского государственного университета. В рамках форума планируется подписать ряд соглашений, связанных с реализацией проекта по созданию Научно-образовательного центра (НОЦ).

Кроме того, ожидается, что в рамках форума вновь будут озвучены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По итогам прошлого года Тюменская область заняла в нем первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU