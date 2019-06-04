2019-06-04T15:36:32+03:00
Экономика

Тюменская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Регион на площадке представит и глава региона Александр Моор
Марина Васильева
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Фото www.forumspb.comФото www.forumspb.com
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С 6 по 8 июня в северной столице России пройдет одно из важных деловых мероприятий – Петербургский международный экономический форум. Традиционно на его площадке соберутся представители всех регионов России, зарубежные эксперты, крупные представители бизнеса.

Тюменская область также традиционно не оставляет это важное экономическое событие без внимания. В этом году делегация от региона, возглавляемая губернатором Александром Мором, вновь примет участие в работе форума.

В состав группы от Тюменской области войдут руководители профильных департаментов и ведомств, а также специалисты Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области».

Помимо этого, в форуме примут участие представители Тюменского государственного университета. В рамках форума планируется подписать ряд соглашений, связанных с реализацией проекта по созданию Научно-образовательного центра (НОЦ).

Кроме того, ожидается, что в рамках форума вновь будут озвучены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По итогам прошлого года Тюменская область заняла в нем первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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