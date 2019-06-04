2019-06-04T14:44:20+03:00
Политика

Александр Моор будет рассказывать о главных достижениях Тюменской области в Фейсбуке

Глава региона завел официальный англоязычный аккаунт в популярной мировой соцсети
Марина Васильева
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Фото с личной страницы Александра Моора в ФейсбукеФото с личной страницы Александра Моора в Фейсбуке
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Александр Моор стал первым в России губернатором, который завел аккаунт для англоязычной аудитории. Ведение страницы в Facebook будет принципиально отличаться от аккаунтов главы региона в других соцсетях.

Аккаунт будет вестись на английском языке, сообщили в пресс-службе правительства области. Ожидается, что целевой аудиторией станут жители других стран, журналисты, потенциальные инвесторы, туристы.

- По сути аккаунт губернатора станет официальным представительством Тюменской области для иностранной аудитории, где о новостях региона пользователи будут узнавать из первых уст, - уверены в пресс-службе главы региона.

На странице Александра Моора будет появляться информация о событиях международного значения - встречах, официальных визитах в регион послов из других государств, совместных проектах с иностранными партнерами, достижениях области на международном уровне.

Следует отметить, что ведение страницы на английском языке уникально для российских губернаторов. Тюменская область стала первым субъектом РФ, решившимся на продвижение региона в международном медиаполе через аккаунты первого лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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