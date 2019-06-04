2019-06-04T13:15:46+03:00
Общество

Холодный ветер с дождем: на Тюмень надвигается непогода

Завтра областной центр накроет сильная гроза
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Теплое начало недели в Тюмени сменилось похолоданием и небольшим дождем. Пик непогоды придется на завтра.

По данным Тюменского гидрометцентра, 5 июня в областном центре ожидаются неблагоприятные метеорологические явления – сильный ветер.

По прогнозам синоптиков уже ночью начнется сильный дождь, а температура воздуха составит всего +7,+9 градусов. Днем также ожидается гроза и сильный ветер от юго-восточного до северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с.

Столбик термометра в дневное время суток поднимется на выше отметки +14+16 градусов. Горожан призывают быть бдительными и учитывать погоды условия, выходя из дома, отметили в Едином центре оперативного реагирования города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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