2019-06-04T12:23:02+03:00
Происшествия

Дорогу залило топливом: на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» перевернулся бензовоз

В Тобольске прошли тактические учения по ликвидации последствий ДТП
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области
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В Тюменской области в результате массового ДТП с участием бензовоза на дорогу разлилось топливо. Авария произошла на 254 километре федеральной трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск», в районе Тобольска. Такова легенда учений по организации ликвидации последствий ДТП с привлечением сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.

По сценарию, водитель легкового автомобиля, совершая обгон бензовоза не справился с управлением. В результате по касательной, боком, задел пассажирский автобус, идущий во встречном направлении, после чего слетел на обочину.

Прибывшие первыми сотрудники ГИБДД потушили горящий легковой автомобиль. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Прибывшие первыми сотрудники ГИБДД потушили горящий легковой автомобиль. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Водитель бензовоза, оценив обстановку, начал экстренно тормозить. Однако тяжелую машину закрутило по дороге и «выбросило» на полосу встречного движения с последующим розливом ГСМ. Водитель пассажирского автобуса также применив экстренное торможение, дабы избежать столкновения с легковым автомобилем, оказался в зоне розлива топлива перевернутого бензовоза.

Первыми на место аварии прибыли сотрудника ГИБДД. С помощью огнетушителей они ликвидировали возгорание в легковом автомобиле, следом за ними прибыли отделения 128-й пожарно-спасательной части и приступили к аварийно-спасательным работам по деблокировке водителя пострадавшего транспортного средства, одновременно подав ствол ГПС 600 на ликвидацию горения разлитого топлива с бензовоза.

Помимо сотрудников ГИБДД, 37-й и 128-й пожарно-спасательных частей в учениях приняли участие работники скорой медицинской помощи и спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования, отметили в региональном управлении МЧС. В роли статистов выступили студенты отделения искусства и культуры Тобольского многопрофильного техникума.

- Прошедшие учения очень важны с точки зрения отработки навыков взаимодействия всех систем РСЧС привлекаемых к ликвидации последствий ДТП, потому что от этого очень часто зависит человеческая жизнь, - подчеркнул заместитель начальника отряда Иван Чарков, добавив, что все службы справились со своими задачами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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