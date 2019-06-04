Вместе с фирмой получил долги: тюменец, помогая знакомым, попал на "уголовку"

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-04T11:12:25+03:00

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Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в предоставлении документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно материалам дела, в мае 2018 года тюменец по просьбе знакомых стал номинальным директором и учредителем фирмы. Он также открыл счет в банке. Однако спустя несколько месяцев, осенью, его вызвали в налоговую инспекцию и сообщили, что у организации большая задолженность по налогам.

- Мужчина сознался, что зарегистрировал фирму по просьбе знакомых, которые впоследствии перестали выходить с ним на связь, - пояснили в прокуратуре Тюменской области, добавив, что материалы дела уже направлены мировому судье.

Неудачливому владельцы фирмы грозит штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU