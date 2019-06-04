Тюменец рискует провести четыре года в тюрьме за наркопритон в квартире

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-04T10:37:08+03:00

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Прокуратура Центрального округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств.

Согласно материалам дела, мужчина с марта 2019 года стал пускать в свою квартиру на улицу Рационализаторов знакомых наркоманок, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой вещества. Гостьи приносили синтетический наркотик и делились с ним.

- 15 апреля 2019 года в квартиру нагрянули сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области. Хозяин жилища и три его знакомые были взяты с поличным. Компания находилась в состоянии опьянения, вызванного употреблением производного N-метилэфедрона,- пояснили в прокуратуре Тюменской области.

По данному факту контролирующее ведомство возбудило уголовное дело. Сейчас оно передано в Центральный районный суди Тюмени. Санкция стать предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU