В Тюмени почти на месяц закроют улицу Одесскую

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-04T09:36:07+03:00

Движение ограничат на участке от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября

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С наступлением лета в Тюмени активно стартовала компания по ремонту дорог. На время проведения мероприятий специальным службам приходится закрывать для движения автотранспорта те или иные улицы.

Так, с 9 июня с связи с проведением капитального ремонта будет прекращено движение транспортных средств по улице Одесской. Для проезда транспортных средств закроют отрезок от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября.

Схема перекрытия улицы. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Открыть улицу Одесскую для движения дорожники обещают не позднее 4 июля, а пока водителям рекомендуют в качестве путей объезда пользоваться улицами - Рижская, Пржевальского, 50 лет Октября, Котовского.

- Просим пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению, учитывать ее при передвижении по городу и следовать указаниям дорожных знаков, - отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU