2019-06-04T09:36:07+03:00
Общество

В Тюмени почти на месяц закроют улицу Одесскую

Движение ограничат на участке от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

С наступлением лета в Тюмени активно стартовала компания по ремонту дорог. На время проведения мероприятий специальным службам приходится закрывать для движения автотранспорта те или иные улицы.

Так, с 9 июня с связи с проведением капитального ремонта будет прекращено движение транспортных средств по улице Одесской. Для проезда транспортных средств закроют отрезок от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября.

Схема перекрытия улицы. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Схема перекрытия улицы. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Открыть улицу Одесскую для движения дорожники обещают не позднее 4 июля, а пока водителям рекомендуют в качестве путей объезда пользоваться улицами - Рижская, Пржевальского, 50 лет Октября, Котовского.

- Просим пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению, учитывать ее при передвижении по городу и следовать указаниям дорожных знаков, - отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени судебные приставы рассказали, что делать, если с вас списали чужой долг
Тюменская профилактическая служба победила во всероссийском конкурсе «Здоровье нации»
В День России тюменцев ждет велофестиваль и велопарад
«Цветочный» глобус появится в тюменском сквере Гимназистов
Нарушения трудовых и жилищных прав: тюменцы идут за помощью в прокуратуру
Тюменцев приглашают на летний фестиваль ГТО
Погода в Тюмени 4 июня: дожди вернулись
Восточный округ Тюмени украсят цветниками и благоухающими клумбами
Съездил за ножом домой: тоболяк убил приятеля, с которым выпивал в кафе
Тюменцам расскажут об изменениях льготной семейной ипотеки
Известный тюменский общественник найден мертвым в своей квартире
Пыталась проглотить свертки: тюменские полицейские задержали наркоторговку из Югры
В Югре подведены результаты дебатов на должность директора департамента культуры
Упала на штырь: медики спасли маленькую тюменку со рваной раной шеи
Леса Тюменской области горят меньше, чем соседних уральских регионов
Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы