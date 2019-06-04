В Тюменской области проживает почти полсотни двойников должников

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-04T08:48:19+03:00

Судебные приставы рассказали, что делать, если с вас списали чужой долг

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Ситуации, когда у граждан списываются денежные средства, но у них нет задолженности, случаются во всех регионах. Не исключение и Тюменская область. Только за 2019 год судебные приставы выявили среди тюменцев 48 двойников должников.

Подобные случаи происходят в связи с полным совпадением фамилии, имени, отчества и даты рождения должника с его двойником, отметили в ведомстве и дали рекомендации, как поступить двойнику в данной ситуации.

Для подтверждения ошибочной идентификации гражданина как должника по исполнительному производству, а также внесения изменений в программный комплекс АИС ФССП России приставы рекомендуют незамедлительно явиться лично в 511 кабинет здания Управления по адресу Одесская, д. 84А, к.2 для сверки.

При себе обязательно нужно иметь паспорт (копия), СНИЛС (копия) и ИНН (копия). Либо заранее, виртуально на сайте Госуслуг прикрепить копии перечисленных документов. Реестр двойников ведет на всей территории России. Туда вносятся данные случаев поступления обращений граждан, что исключает повторную идентификацию двойника как должника.

- При подтверждении ошибочной идентификации двойника как должника, судебным приставом незамедлительно принимаются меры по снятию арестов с имущества и счетов, а также возврат списанных денежных средств, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU