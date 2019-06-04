Тюменская профилактическая служба победила во всероссийском конкурсе «Здоровье нации»

СЕГОДНЯ 08:13 2019-06-04T08:22:33+03:00

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Делегация Тюменской области в составе Областного центра медицинской профилактики и Тюменской региональной сестринской ассоциации приняла участие в очередном Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России». Он проходил 29-31 мая 2019 года в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор».

Это крупнейшее межведомственное мероприятие по теме охраны общественного здоровья, организуемое ежегодно Минздравом России. Центральной темой Форума стало обсуждение хода реализации национальных проектов (программ) «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и других.

Тюменская делегация организовала на Форуме экспозицию. На стенде участники и гости выставки смогли ознакомиться с достижениями профилактической службы региона, а также узнать об основных векторах и приоритетных задачах, которые стоят сегодня перед отраслью здравоохранения в части реализации НП «Здравоохранение» и «Демография».

- Мы представили свой передовой опыт в части реализации и тиражирования здоровьесберегающих программ и проектов. Одним из них является проект «Я вырасту здоровым!». Он реализуется в рамках межведомственного взаимодействия между департаментами образования и здравоохранения и направлен на пропаганду ЗОЖ и профилактику неинфекционных заболеваний у школьников в возрасте 13-15 лет, - отметила заведующая областным центром медицинской профилактики ГАУЗ ТО «ОЦМПЛФСМ» Юлия Стрельникова. -

Выставочная экспозиция Тюменской области была полностью интерактивна. С помощью специальных healthy-панелей можно было пройти небольшое «обследование» на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также обучиться правилам самообследования молочных желез и кожи. Уже в ближайшее время эти панели смогут увидеть и тюменцы, в рамках передвижной «Выставки здоровья», приуроченной к 75-летию Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU