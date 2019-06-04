В День России тюменцев ждет велофестиваль и велопарад

СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-04T08:27:49+03:00

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День России жители Тюмени отметят красочным Велофестивалем и велопарадом. Действо развернется на Центральной площади, где с 10 часов начнется регистрация участников мероприятия.

Всем собравшимся выдадут номера, на которых будут выделены места для фишек-наклеек. Их участникам предстоит зарабатывать в конкурсах и веломероприятиях. Первую фишку смогут наклеить на номер все участники велопарада, который стартует и финиширует на Центральной площади.

Схема проведения велопарада. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Начиная с 12 часов на Центральной площади пройдет концертная программа. Взрослых и детей ждет викторина и другие конкурсы. Экстремалы смогут попробовать свои силы на большой памп-трек – он расположится в левой части Центральной площади. Также на протяжении всего дня на на площади будут работать площадки ГТО и воркаута.

ИСТОЧНИК KP.RU