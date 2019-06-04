2019-06-04T08:24:28+03:00
Общество

«Цветочный» глобус появится в тюменском сквере Гимназистов

В городских парках полным ходом идет высадка цветочной рассады
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Калининском и Ленинском округах Тюмени полным ходом идут работы по высадке цветочной рассады. В этом году озеленители высадят такие однолетники, как агератум, алиссум, космея, петунья, цинерария, сальвия, шафраны, портулак, виола, бегония, феум, лобелия, бархатцы.

В Калининском округе первой стали «заселять» особенно любимую жителями аллею Молодожёнов. В Ленинском округе помимо клумб в цветочный наряд оформят арт-объекты - молекулу ДНК в сквере Александра Моисеенко и глобус в сквере Гимназистов.

Всего в этом округе будет высажено около 230 тысяч однолетников на площади 4,6 тысячи квадратных метров, отметили в пресс-службе администрации города Тюмени. По муниципальному контракту уход за ними будет осуществляться до 15 сентября, а уборка рассады запланирована в зависимости от погодных условий – с 26 сентября по 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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