«Цветочный» глобус появится в тюменском сквере Гимназистов

СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-04T08:24:28+03:00

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В Калининском и Ленинском округах Тюмени полным ходом идут работы по высадке цветочной рассады. В этом году озеленители высадят такие однолетники, как агератум, алиссум, космея, петунья, цинерария, сальвия, шафраны, портулак, виола, бегония, феум, лобелия, бархатцы.

В Калининском округе первой стали «заселять» особенно любимую жителями аллею Молодожёнов. В Ленинском округе помимо клумб в цветочный наряд оформят арт-объекты - молекулу ДНК в сквере Александра Моисеенко и глобус в сквере Гимназистов.

Всего в этом округе будет высажено около 230 тысяч однолетников на площади 4,6 тысячи квадратных метров, отметили в пресс-службе администрации города Тюмени. По муниципальному контракту уход за ними будет осуществляться до 15 сентября, а уборка рассады запланирована в зависимости от погодных условий – с 26 сентября по 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU