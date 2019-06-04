Тюменцев приглашают на летний фестиваль ГТО

СЕГОДНЯ 06:21 2019-06-04T06:22:26+03:00

Он пройдет в областном центре с 9 по 21 июня

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9 июня в Тюмени стартует городской Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он торжественно откроется 11 часов на площадке Легкоатлетического манежа.

Жители города смогут выполнить нормативы в беге на короткую (60 м) и длинную дистанции (1500, 2000 или 3000 метров), в силовой гимнастике (подтягивание на высокой перекладине – мальчики, мужчины; сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу – девушки, женщины), в прыжке в длину с места толчком двумя ногами, в поднимании туловища из положения лежа на спине, в наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

8 июня будут принимать нормативы по метанию мяча (150 г) и спортивного снаряда (500 г/700 г), а также по стрельбе из пневматической винтовки. Силовые упражнения можно будет выполнить на базе СДЮСШОР № 2. Ещё один норматив комплекса – плавание на 50 метров, будет принимать 4 и 7 июня в бассейне «Гагаринский».

К участию в фестивале допускаются как сборные команды, так и отдельные горожане, относящиеся к III, IV, VI – IX возрастным ступеням, отметили в администрации Тюмени. В число сборных войдут команды общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, предприятий и организаций областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU