Погода в Тюмени 4 июня: дожди вернулись

СЕГОДНЯ 05:00 2019-06-04T05:09:32+03:00

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Сегодня, 4 июня, на юге Тюменской области ночью ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди, грозы. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют юго-восточный, южный ветер 5-10 м/с.

Температура воздуха утром составит +10,+15 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. В некоторых районах возможны грозы, с юго-западным и западным ветром со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 13-18 м/с. Столбик термометра поднимется до отметки +18,+23 градусов.

В Тюмени утром и днем температура воздуха составит +16,+19 градусов, с понижением до +12 градусов к вечеру. В течение всего дня синоптики прогнозируют небольшие дожди. К вечеру южное направление ветра сменится на северо-западное 3,3-4,6 м/с.

В народном календаре 4 июня отмечается день памяти мученика Василиска. Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Люди ходили слушать пение соловья.

Считали, что если на Василиска соловей поет всю ночь, то день погожий будет. А если в этот день хорошо пахнет жимолостью - к дождю.

ИСТОЧНИК KP.RU